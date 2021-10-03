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СКР возбудил второе дело в связи с крушением вертолёта в Подмосковье

12:39, 04 октября 2021
СКР возбудил второе дело в связи с крушением вертолёта в Подмосковье Фото: sledcom.ru
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По факту крушения вертолёта Robinson R-44 в Московской области возбуждено второе уголовное дело — по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщается на сайте СКР. Жертвами катастрофы стали три человека.

Первое дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Основанием для второго послужило то, что вертолёт использовался для оказания экскурсионных услуг.

Следователи провели дополнительные осмотры мест происшествия, изъяли документацию на вертолёт, образцы топлива. Кроме того, допрашиваются свидетели и назначен комплекс судебных экспертиз.

Ход и результаты расследования контролируются центральным аппаратом ведомства.

Вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение в подмосковном Лыткарино 3 октября. На его борту находились пилот и два пассажира. Все они погибли. В качестве предварительной причины аварии специалисты назвали отказ двигателя. Ранее также сообщалось, что вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.

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