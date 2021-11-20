СКР обжалует отказ в аресте подозреваемого по делу об отравлении метанолом

Управление СКР по Республике Татарстан обжалует отказ суда в аресте подозреваемого по делу о массовом отравлении метанолом в Казани. Соответствующее поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин. Он также потребовал повторно доложить о ходе расследования и проведении следственных действий по делу.

16–17 ноября в Казани были госпитализированы 15 человек 1999–2003 годов рождения с признаками отравления метанолом. Следствием было установлено, что накануне на вечеринке они употребили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали недомогание.

По подозрению в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), задержали 37-летнего местного жителя. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте, но оно не было удовлетворено. Прокуратура решение суда не обжаловала.

В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учётом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, председатель Следственного комитета России поручил подчинённым обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что одна из отравившихся метанолом в Казани — 20-летняя девушка — скончалась. Ещё двое пострадавших остаются в реанимации.