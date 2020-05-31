https://static.news.ru/photo/c08287d8-a3e0-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.cheb-eparhia.ru

В Чебоксарах скончался глава Чувашской митрополии Варнава (Владимир Кедров). Накануне у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Митрополит умер на 90-м году жизни.

Как сообщила пресс-служба Чебоксарско-Чувашской епархии РПЦ, священнослужитель был госпитализирован в городскую больницу, где его перевели в реанимацию.

Благодаря деятельности митрополита в Чебоксарах были восстановлены семь монастырей, а также духовное училище, открыто более 210 приходов.

Как писал NEWS.ru, ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции, с которой он был госпитализирован 5 мая. Незадолго до своей госпитализации протоиерей заявил о пользе от пандемии коронавируса. По его мнению, из-за эпидемии активизируется волонтёрство, желание что-то сделать для ближнего. Кроме того, у людей началось понимание «каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».