Скончался церковный историк отец Андроник

https://static.news.ru/photo/3172f932-962a-11eb-a2cb-96000091f725_660.jpg Фото: Майстерман Семен/ТАСС

Умер известный церковный историк игумен Андроник (Трубачёв). Он был директором музея отца Павла Флоренского в Сергиевом Посаде и руководителем музея-квартиры священника и философа в Москве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook завкафедрой пастырского душепопечения Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.

Скончался о. Андроник Трубачёв... светлый человек, эрудит, прекрасный преподаватель и исследователь наследия о. Павла Флоренского... уходит эпоха лучших академических учёных, носителей духа Академии, — говорится в сообщении.

Отпевание состоится 8 апреля в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры. О причинах смерти не сообщается.

Игумен Андроник родился в Москве 7 ноября 1952 года, был сыном церковного композитора диакона Сергия Трубачёва и внуком философа и священника Павла Флоренского. В 1975 году он окончил Московский государственный историко-архивный институт, в 1980 году - Московскую духовную семинарию, а в 1981 году принял монашество.

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