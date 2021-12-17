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СК завёл дело после пожара с корветом на «Северной верфи» в Петербурге

01:26, 18 декабря 2021
СК завёл дело после пожара с корветом на «Северной верфи» в Петербурге Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге. На заводе загорелся строящийся для армии корвет «Проворный», сообщает РЕН ТВ.

Других подробностей по делу не приводится. Согласно информации издания, в результате пожара пострадали три человека. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности, тушение осложнялось большим количеством лакокрасочных материалов, которые применялись при работе с кораблём.

Пожар на заводе «Северная верфь» произошёл вечером 17 декабря. Загорелась верхняя палуба, эпицентром возгорания стал рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. По одной из версий, причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности.

Корпус строящегося корвета повреждений не получил, но серьёзно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство судна, отмечают «Известия».

На кораблях подобного типа планировалось размещать ракетные комплексы «Циркон» и «Калибр». Корвет «Проворный» заложили в июле 2013 года, на воду спустили в сентябре 2019 года и должны были передать армии до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара на заводе «Северная верфь», где загорелся корвет «Проворный». Также организована доследственная проверка со стороны Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

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