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В Северной Осетии следственный комитет взял под стражу экс-сотрудника прокуратуры. Он подозревается в зверском убийстве своей гражданской жены, пропавшей в январе 2020 года.

По подозрению в совершении преступления (убийства) задержан 57-летний бывший сотрудник прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания, с которым проживала потерпевшая, — сообщил источник ТАСС в следственном управлении СК.

О пропаже женщины стало известно в начале года. Правоохранители выяснили, что между экс-прокурором и его женой произошла ссора, в ходе которого мужчина ударил женщину по голове. После этого он спрятал тело на своём загородном участке. По факту обнаружения тела заведено уголовное дело, писал NEWS.ru.