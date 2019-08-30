Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пилота при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Клинском районе Подмосковья, сообщила представитель Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская.
По её словам, дело расследуется по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Она уточнила, что следователи дадут правовую оценку действиям пилота, в том числе по возможному предоставлению коммерческих услуг, передаёт
Ранее News.ru писал, что медики приняли решение госпитализировать 12-летнюю девочку, пострадавшую при жёсткой посадке. Врачи подозревают, что у неё серьёзная травма позвоночника.
Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа двигателя.