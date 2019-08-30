https://static.news.ru/photo/eb4b202c-cbd9-11e9-af7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пилота при жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Клинском районе Подмосковья, сообщила представитель Московского межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская.

По её словам, дело расследуется по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Она уточнила, что следователи дадут правовую оценку действиям пилота, в том числе по возможному предоставлению коммерческих услуг, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что медики приняли решение госпитализировать 12-летнюю девочку, пострадавшую при жёсткой посадке. Врачи подозревают, что у неё серьёзная травма позвоночника.

Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа двигателя.