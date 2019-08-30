https://static.news.ru/photo/5dea42f8-cc15-11e9-859e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Московской области, говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следствием организован комплекс первоначальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Данные о пострадавших уточняются, — сообщает СК.

Ранее News.ru писал, что маленький вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. В результате инцидента транспортное средство затонуло. В полёте он перерубил лопастями провода ЛЭП. По предварительным данным, линия используется как резервная для аэропорта Шереметьево.