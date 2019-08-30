Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта в Московской области, говорится в сообщении ведомства.
Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, следствием организован комплекс первоначальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Данные о пострадавших уточняются, — сообщает СК.
Ранее News.ru писал, что маленький вертолёт упал в Клязьминское водохранилище. В результате инцидента транспортное средство затонуло. В полёте он перерубил лопастями провода ЛЭП. По предварительным данным, линия используется как резервная для аэропорта Шереметьево.