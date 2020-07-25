СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Курской области

https://static.news.ru/photo/489d33da-ceba-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Следователи в Курской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области. В результате инцидента пилот скончался.

По данным сотрудников правоохранительных органов, самолёт выполнял сельскохозяйственные работы в Пристенском районе Курской области. Пилот не стал уведомлять органы о предстоящем вылете. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает РБК.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они осматривают самолёт с применением криминалистической техники. Устанавливаются детали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сверхлёгкий самолёт врезался в жилой дом на западе Германии, есть погибшие.