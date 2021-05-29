СК РФ опубликовал видео допроса екатеринбургского стрелка

https://static.news.ru/photo/8a71c144-c1ea-11eb-acfa-96000091f725_660.jpg Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал часть видео с допросом екатеринбургского стрелка Сергея Болкова. Ролик приводит Telegram-канал РИА Новости.

В кадре мужчину выводят из камеры и уводят в кабинет для допроса. При этом видно, что Болков двигается несколько странно — не исключено, что после стрельбы и задержания у него имеются какие-то телесные травмы. Впрочем, не исключено, что его странная походка является следствием похмелья. До этого сообщалось, что Болков во время стрельбы был пьян.

Стрелок признался, что он прекрасно помнит, как брал оружие в руки. Когда следователи спросили у мужчины, куда и как он стрелял, обвиняемый ответил односложно: «С балкона».

Инцидент с Болковым произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. Огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы также пострадал сотрудник Росгвардии. Позднее, как стало известно, его отпустили домой — сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу.

Помимо росгвардейца пострадала девятилетняя девочка. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медики прооперировали ребёнка, однако позднее приняли решение ввести девочку в искусственную кому.