СК проверит водителя, выкинувшего пенсионерку из автобуса в Екатеринбурге

Следственный комитет в Свердловской области организовал проверку происшествия в общественном транспорте, когда водитель выкинул на улицу пенсионерку. Женщина с тростью долго поднималась по ступенькам автобуса, из-за чего водитель просто выволок её и оставил лежать на улице, сообщается на сайте ведомства.

О происшествии в соцсетях написали очевидцы, видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Екатеринбург № 1». Женщине пытался помочь зайти в автобус прохожий, но водитель не захотел ждать и начал закрывать двери.

Прижал женщину, после он открыл дверь и вытащил женщину вместе с ещё одним мужчиной, оставив её на асфальте. Просто взял и уехал, — рассказал очевидец происшествия.

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства планируют опросить работников транспортной организации, которая обслуживает данный маршрут.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте, — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет по Ленинскому району города также организовал проверку происшествия. Будет исследован факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей.

Ранее сообщалось, что кондуктора и водителя автобуса в Сургуте, из которого выгнали школьника с ДЦП, уволят после внутренней проверки департамента транспорта. Водитель проехал мимо остановки, школьник не среагировал из-за проблем с речью и ДЦП. После он был вынужден идти домой пешком при температуре на улице минус 17 градусов.