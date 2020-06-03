СК проверит появление блузок с Гитлером в московском бутике

https://static.news.ru/photo/74893394-8fe7-11e9-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственное управление СК по Центральному административному округу начало доследственную проверку в отношении бутика Naglo, где в продаже появились женские блузки с изображением Адольфа Гитлера — лидера нацистской Германии, признанного ответственным за начало Второй мировой войны и холокоста.

По информации РБК, владельцев торговой точки заподозрили в нарушении уголовной статьи о реабилитации нацизма. Следователи инициировали проверку после появления сюжета в телепрограмме на НТВ.

Это историческое лицо, которое изображено на женской рубашке, с зачёркнутыми глазами. Такая подача его принижает и воспринимается как карикатура, — заявил владелец магазина Турал Аллахвердиев.

По словам собственника Naglo, блузку с изображением Гитлера просто не заметили среди новых товаров из Кореи и уже сняли с продажи.

Как писал NEWS.ru, австрийское МВД решило переоборудовать в полицейский участок родной дом Гитлера в городе Браунау-на-Инне. Так власти надеются отвадить от места поклонников военного преступника.