СК проверит появление блузок с Гитлером в московском бутике

Следственное управление СК по Центральному административному округу начало доследственную проверку в отношении бутика Naglo, где в продаже появились женские блузки с изображением Адольфа Гитлера — лидера нацистской Германии, признанного ответственным за начало Второй мировой войны и холокоста.
По информации РБК, владельцев торговой точки
Это историческое лицо, которое изображено на женской рубашке, с зачёркнутыми глазами. Такая подача его принижает и воспринимается как карикатура, — заявил владелец магазина Турал Аллахвердиев.
По словам собственника Naglo, блузку с изображением Гитлера просто не заметили среди новых товаров из Кореи и уже сняли с продажи.
Как писал NEWS.ru, австрийское МВД решило переоборудовать в полицейский участок родной дом Гитлера в городе Браунау-на-Инне. Так власти надеются отвадить от места поклонников военного преступника.
Добавьте наши новости в избранные источники