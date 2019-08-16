https://static.news.ru/photo/31bdec1e-c014-11e9-827a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Следователи назвали домыслами информацию о том, что причиной отравления подсолнечным маслом в Ульяновской области мог быть крысиный яд. По данным регионального СУ СКР, такие выводы преждевременны.

Если честно, пока причинно-следственные связи не установлены, поэтому все эти разговоры о крысином яде и обо всём прочем — абсолютно недостоверны, — сообщили News.ru в управлении.

По данным Минздрава региона, в результате отравления были госпитализированы 7 человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших скончался в больнице. Все госпитализированные приобрели продукт у пенсионера, проживающего в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник, по его словам, ему привёз житель Самарской области.

Ранее News.ru писал, что массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновской области мог вызвать крысиный яд. По словам местных жителей, вещество могло попасть как в готовый продукт или находиться в его семенах.