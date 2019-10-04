https://static.news.ru/photo/08755b70-e6c6-11e9-954a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет предъявил в окончательной редакции обвинение московскому подростку, арестованному за изготовление самодельного взрывного устройства. Считается, что юноша планировал прийти с этой бомбой в Люблино на «Русский марш» в День народного единства в 2018 году.

СК объявил в пятницу об окончании следственных действий, и мы приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Обвинение осталось прежним. Вину мой подзащитный не признает, от объяснений отказался на основании статьи 51 Конституции РФ, — сказал ТАСС адвокат Сергей Ашанин.

О задержании подростка стало известно 2 ноября 2018 года. К восьмикласснику пришли домой с обыском. В квартире нашли самодельное взрывное устройство и контейнер для него.

Именно этому школьнику, как писал News.ru, сделал свой последний звонок подросток, устроивший взрыв на входе в здание ФСБ в Архангельске 31 октября. Виновник произошедшего скончался на месте. Пострадали два сотрудника ведомства.