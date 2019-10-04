https://static.news.ru/photo/27dff85c-e767-11e9-8026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

После обвала грунта в котлован на стройплощадке на северо-западе столицы организована доследственная проверка. Инцидент произошёл вблизи Карамышевской набережной.

Следователи работают на месте происшествия, уточняется информация по количеству пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в столичном главке СК.

По предварительным данным, пострадал один человек, его засыпало землёй. На месте работает экскаватор.

Ранее News.ru писал, что подъёмный кран, установленный на грузовом автомобиле, опрокинулся на стройплощадке возле Рижского вокзала в Москве. В результате инцидента никто не пострадал.