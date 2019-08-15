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Система отпугивания птиц в Лётно-исследовательском институте им. Громова была в рабочем состоянии. В момент взлёта А-321 она работала исправно. Об этом сообщил источник в ЛИИ.

Комплексная система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы, — сообщил собеседник ТАСС .

Ранее в Росавиации сообщили, что ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели самолёта, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки лайнера А-321 в Подмосковье. В настоящее время специалисты МАК выехали на место происшествия для осмотра воздушного судна, писал News.ru.