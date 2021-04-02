Силовики задержали председателя комитета Ярославской областной думы

https://static.news.ru/photo/1626f9da-9396-11eb-b222-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Ярославской областной думы по экономической политике Роман Фомичёв от «Единой России» задержан. Пока неизвестно, в чём подозревают депутата.

Компания «Выбор», принадлежащая депутату, в 2018 году заключила с департаментом имущественных и земельных отношений области два контракта на приобретение 147 квартир для детей-сирот. Общая стоимость контракта составила 248 млн рублей. Возможно, задержание Фомичёва связано с этим, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Ярославский штаб Навального в мае 2020 года написал о подрядах по строительству жилья для детей-сирот. Активисты утверждали, что областные власти изначально покупали квартиры для сирот в построенных домах, но потом решили заняться долевым строительством, «выкупив у депутата областной думы от „Единой России“ четверть квартир в огромной многоэтажке». Утверждалось, что якобы это произошло из-за связей Фомичёва и правительства региона. Депутат подал на авторов расследования в суд и потребовал 500 тысяч за моральную компенсацию, а также удаления ролика. Иск пока не рассмотрен.

Как писал NEWS.ru, чиновник Минпромторга был задержан по делу о превышении полномочий. Речь идёт о главе департамента металлургии и стройматериалов ведомства Павле Серватинском. Его подозревают в незаконном выделении 13,5 млн рублей компании «Исток» из Кабардино-Балкарии.