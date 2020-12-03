Силовики задержали блогера Reeflay, во время стрима которого умерла девушка

https://static.news.ru/photo/4fc8c12a-35a2-11eb-af4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники следственного комитета задержали блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, во время прямой трансляции которого умерла девушка.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, говорится на сайте СУ СК Московской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь, — отмечается в сообщении.

У погибшей эксперты зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтёки, а также гематому, которая образовалась после не менее чем трёх ударов по лицу.

Как писал NEWS.ru, Решетников более двух часов вёл стрим с лежащей в квартире умершей беременной подругой. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 декабря в квартире у блогера. В настоящее время стример задержан полицией. Свою причастность к смерти подруги стример отрицает.

На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.

Прибывшим врачам блогер не смог внятно объяснить, кто эта девушка, он также не знал её фамилии и возраста. По его словам, Валя занималась проституцией, ей было около 26 лет.