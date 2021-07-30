Силовики уточнили данные по числу задержанных после драки в московском ТЦ

После драки со стрельбой в магазине «Ашан» в ТЦ «Тройка» в центре Москвы полиция задержала около полусотни человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

После массовой драки со стрельбой полицейскими были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции порядка 50 человек, — передаёт агентство.

По предварительной информации, инцидент произошёл после того, как один из участников конфликта оскорбил другого.

Драка со стрельбой между двумя группами молодых людей случилась вечером 30 июля на улице на Верхняя Красносельская. В СМИ появилось видео инцидента. Ранее сообщалось. что силовики задержали более 30 предполагаемых участников инцидента. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).