Силовики пресекли организованную пенсионером контрабанду оружия

Канал контрабанды оружия, организованный военным пенсионером из Владимира, пресекли сотрудники ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Владимирской области.

Там рассказали, что пенсионер наладил поставки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области составных частей вооружения, включая гранатомётные оптические прицелы. Общая сумма контрабанды составила свыше полумиллиона рублей.

Мужчину задержали в августе 2019 года. В ходе обыска по месту жительства у него изъяли предметы и изделия военного назначения. В 2021 году суд признал его виновным в контрабанде огнестрельного оружия или его частей (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и приговорил к одному году и 11 месяцам колонии строгого режима. Вердикт уже вступил в силу.

Ранее сообщалось, что силовики разоблачили подпольную группировку оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей. В результате спецоперации были изъяты 103 единицы оружия и закрыты пять мастерских по его изготовлению.