ФСБ разоблачила очередную группировку подпольных оружейников

https://static.news.ru/photo/f3d90920-e37f-11ea-b054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ разоблачили подпольную группировку оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей. В результате спецоперации силовики изъяли 103 единицы оружия и закрыли пять мастерских по его изготовлению.

Среди изъятого — автоматы АКС-74У, АК-103, АК-74, АКМ, пистолеты-пулеметы «Кедр», SA, МР-5, RAK-63, винтовки, карабины и ружья AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, Barret, Beretta, Blaser, Mannlicher, Steyr Aug, Winchester, Тигр, ППШ, СВД, ТОЗ, «Мосина», «Сайга», «Вепрь», пистолеты и револьверы Glock, Luger, пулемет ПКМ и другое оружие и боеприпасы, включая приспособления для бесшумной стрельбы.

Как сообщают в Центре общественных связей ФСБ, разоблачённая группировка причастна к контрабанде оружия, его основных частей и боеприпасов, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия с целью сбыта.

6 августа ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела похожий рейд. В результате спецслужбы разоблачили 12 подпольных мастерских в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Там злоумышленники модернизировали оружие и переделывали его в боевое, а также изготавливали боеприпасы. По подозрению в причастности к этой деятельности задержали 25 человек.

3 августа ведомство сообщило о разоблачении 22 подпольных мастерских в 22 регионах России, включая Москву. Тогда сообщалось, что мастерские нелегальных оружейников были «оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением для автоматизации», писал NEWS.ru.