Силовики подавили бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе

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Силовые структуры подавили бунт, возникший в колонии № 1 во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена по Северной Осетии.

По данным собеседника агентства, ситуация в колонии во Владикавказе, где произошли беспорядки, в настоящее время контролируется .

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, примерно 600 заключённых исправительной колонии № 1 Владикавказа устроили бунт. Они разбили видеокамеры и внутренние двери учреждения.