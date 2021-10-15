Силовики подавили бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе

Силовые структуры подавили бунт, возникший в колонии № 1 во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена по Северной Осетии.
По данным собеседника агентства, ситуация в колонии во Владикавказе, где произошли беспорядки, в настоящее время
По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, примерно 600 заключённых исправительной колонии № 1 Владикавказа устроили бунт. Они разбили видеокамеры и внутренние двери учреждения.
Точная причина произошедшего пока неизвестна. По данным некоторых СМИ, бунт