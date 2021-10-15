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Силовики подавили бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе

21:55, 15 октября 2021
Силовики подавили бунт в исправительной колонии № 1 во Владикавказе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Силовые структуры подавили бунт, возникший в колонии № 1 во Владикавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена по Северной Осетии.

По данным собеседника агентства, ситуация в колонии во Владикавказе, где произошли беспорядки, в настоящее время контролируется.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, примерно 600 заключённых исправительной колонии № 1 Владикавказа устроили бунт. Они разбили видеокамеры и внутренние двери учреждения.

Точная причина произошедшего пока неизвестна. По данным некоторых СМИ, бунт произошёл из-за несогласия отдельных заключённых соблюдать установленный режим.

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