Штабели леса загорелись на берегу Братского водохранилища под Иркутском

Масштабный пожар тушат на берегу Братского водохранилища в трёх километрах от посёлка Харанжино в Иркутской области. По предварительным данным, горят штабели леса, высота кладки — более 12 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Для тушения пожара, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров, вылетел вертолёт Ми-8. Он оборудован устройством для тушения пожара с воздуха. Первой к месту возгорания прибыла добровольная пожарная бригада. Она попыталась столкнуть брёвна в воду, но бульдозеры не смогли подойти к ним из-за высокой температуры. Расстояние до посёлка составляет более 170 км, в район направлена техника братского пожарно-спасательного гарнизона.

Существует угроза перехода огня на населённый пункт из-за сильных порывов ветра, в посёлке на 341 дом проживают 685 человек, из которых 118 — дети.

Ранее пять человек погибли в загоревшемся частном доме в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области в ночь на 29 июля. В числе погибших — трое детей и двое взрослых: мужчина и женщина.