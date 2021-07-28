Штабели леса загорелись на берегу Братского водохранилища под Иркутском
Масштабный пожар тушат на берегу Братского водохранилища в трёх километрах от посёлка Харанжино в Иркутской области. По предварительным данным, горят штабели леса, высота кладки — более 12 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Для тушения пожара, площадь которого
Существует угроза перехода огня на населённый пункт из-за сильных порывов ветра, в посёлке на 341 дом проживают 685 человек, из которых 118 — дети.
Ранее пять человек погибли в загоревшемся частном доме в селе Наумовка Балаковского района Саратовской области в ночь на 29 июля. В числе погибших — трое детей и двое взрослых: мужчина и женщина.