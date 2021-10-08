Школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком в Воронежской области

Четверо мигрантов из Узбекистана отравились в московском хостеле для рабочих. Трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а один скончался. В комнате не нашли предметов, которые могли бы послужить источниками отравления, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из постояльцев позвонил владельцу хостела, открытому при автомойке, и сообщил о плохом самочувствии. Приехав на место, хозяин был вынужден выломать дверь, поскольку её никто не открывал. В...