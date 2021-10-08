Школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком в Воронежской области
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:44, 08 октября 2021
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Под Воронежем школьный автобус, перевозящий учеников, врезался в автопогрузчик. В аварии пострадали семь человек, в том числе шестеро детей от 7 до 14 лет. Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального МВД Наталья Куликова.
ДТП произошло в 7:23 мск в посёлке Таловая. По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу.
Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева, со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор» под управлением 61-летнего местного жителя, — сообщила Куликова.
В настоящее время полицейские начали проверку. Как отмечается, в аварии также пострадала учительница. Ни у кого из раненных тяжёлых травм нет.