Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области/vk.com

Неизвестный дважды сообщил о минировании гостиницы в немецком городе Билефельд. Из-за анонимных угроз полиции пришлось в ночь на 14 февраля эвакуировать из отеля 106 постояльцев и разместить их в автобусах.

После этого правоохранители оцепили территорию и начали обыскивать здание. Взрывчатых веществ на территории обнаружено не было. Спустя несколько часов людям разрешили вернуться в свои номера, уточняется в пресс-релизе. Стражи порядка...