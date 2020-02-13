Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области/vk.com

Автобус, перевозивший школьников, загорелся на трассе в Тюменской области. В салоне находилось 20 человек, в том числе 18 учеников. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошёл на 67-м километре трассы Ялуторовск — Тобольск.

При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился, и пассажиры покинули салон. <...> Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС, — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Несмотря на это, автобус выгорел полностью. Дети были эвакуированы другим школьным автобусом, прибывшим из соседнего села.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области попал в аварию автобус с детьми. Пострадавших среди них нет.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях