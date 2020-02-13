Автобус, перевозивший школьников, загорелся на трассе в Тюменской области. В салоне находилось 20 человек, в том числе 18 учеников. Обошлось без пострадавших.
Инцидент произошёл на 67-м километре трассы Ялуторовск — Тобольск.
При первых признаках дыма в двигателе водитель остановился, и пассажиры покинули салон. <...> Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС, —
сообщилив пресс-службе регионального главка МЧС.
Несмотря на это, автобус выгорел полностью. Дети были эвакуированы другим школьным автобусом, прибывшим из соседнего села.
Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области попал в аварию автобус с детьми. Пострадавших среди них нет.
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