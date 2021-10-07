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Школьники отравились после обеда в столовой в Красноярске

04:43, 08 октября 2021
Школьники отравились после обеда в столовой в Красноярске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Школьники отравились после посещения столовой в школе № 56 в Красноярске. Диагноз «острая кишечная инфекция» установлен у шести учащихся из разных классов, говорится в Telegram-канале краевого Роспотребнадзора.

Данные стали известны после проведения санитарно-эпидемиологического расследования. На самом деле, речь может идти о десятках отравившихся школьников. На данный момент состояние школьников оценивается как удовлетворительное.

Управлением проведён отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в столовой учреждения. Также проводится лабораторное обследование работников пищеблока, — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле краевого управления ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красноярска проверяет информацию об отравлении учеников в средней школе № 76 в Красноярске. С плохим самочувствием столкнулись несколько детей.

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