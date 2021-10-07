Школьники отравились после обеда в столовой в Красноярске

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бабушка одного из задержанных за избиение мужчины в столичном метро высказалась о произошедшем. На видео она узнала только своего внука, остальных соучастников женщина не знает.

Видео с комментариями родственников опубликовал Telegram-канал МВД Дагестана. Бабушка шокирована поведением внука, она крайне удивлена, что он находится в Москве, а не во Владикавказе, куда уехал пять дней назад. Ничего...