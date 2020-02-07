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Ученик одной из школ в Перми пожаловался на учителя, который не отпускал его в туалет, даже когда ребёнок встал на колени.

К уполномоченному по правам ребёнка обратилась мать школьника. Женщина рассказала, что инцидент произошёл в декабре 2019 года. По её словам, изначально учитель технологии наказал нескольких учеников, в том числе и её сына, за разговоры на занятии. Мужчина заставил их простоять два урока. Во время второго урока ребёнок попросился в туалет, однако учитель не захотел его отпускать.

Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своём. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу, — пояснила женщина.

Как сообщает РЕН ТВ, была организована проверка по факту инцидента, нарушения частично подтвердились, и учитель был уволен.

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