Ученик одной из школ в Перми пожаловался на учителя, который не отпускал его в туалет, даже когда ребёнок встал на колени.
К уполномоченному по правам ребёнка обратилась мать школьника. Женщина рассказала, что инцидент произошёл в декабре 2019 года. По её словам, изначально учитель технологии наказал нескольких учеников, в том числе и её сына, за разговоры на занятии. Мужчина заставил их простоять два урока. Во время второго урока ребёнок попросился в туалет, однако учитель не захотел его отпускать.
Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своём. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу, — пояснила женщина.
Как
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