https://static.news.ru/photo/7460e526-48db-11ea-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижегородское следственное управление СК России начало проверку сообщения об учителе, который ударил ребёнка. Инцидент произошёл в одной из школ Нижнего Новгорода.

СК организовал доследственную проверку после опубликованного в соцсетях заявления жительницы города, в котором она обвиняет учителя рисования школы № 117 Сормовского района в том, что та якобы нанесла побои пятикласснику.

Отмечается, что учительница также разбила новый телефон и разорвала портфель ребёнка на глазах у всего класса.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Известно, что отец ребенка обратился в полицию.

Ранее NEWS.ru сообщил, что новосибирец обвинил классного руководителя своей дочери в унижении детей. Мужчина утверждает, что учительница поставила оценку и расписалась на лбу забывшей дневник третьеклассницы.