«Шизофрения — не сыпь»: Симоньян требует навсегда закрыть стрелка из Казани

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Российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян уверена, что поставить диагноз за 5 или 15 минут приёма у психиатра просто невозможно. На ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она объяснила, что у 19-летнего стрелка из Казани Ильназа Галявиева, который 11 мая напал на казанскую гимназию № 175, вполне мог быть «дебют шизофрении».

Могла быть шизофрения, а могла быть не шизофрения. Такой диагноз ставят людям спустя год наблюдений. Это не сыпь, не высокая температура и не слепота. Это сразу не видно. Вообще-то это очень похоже на дебют шизофрении, — отметила Симоньян.

Однако, продолжила журналистка, даже если это шизофрения, тем более, что «возраст у молодого человека подходящий», по её мнению «любому гуманизму есть предел». Она уверена, что нельзя отправить его на три года в психдиспансер, а потом просто выпустить.

У нас незнание закона не освобождает от ответственности, а психическое заболевание освобождает, получается. Но это неправильно. Шизофрению излечивать ещё не научились, — добавила она.

Поэтому журналистка считает, что таких людей нужно изолировать насовсем, потому что велика вероятность, что выйдя они могут это повторить.

Галявиев, который во вторник, 11 мая, напал на казанскую гимназию № 175, рассказал на допросе, зачем он это сделал. Ранее NEWS.ru показал видео допроса, на котором молодой человек утверждает, что он бог и отрекается от всех своих родных.