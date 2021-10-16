Шестиклассник открыл стрельбу в школе под Пермью

12-летник подросток устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс Пермского края, сообщает ТАСС. По имеющимся данным, он пришёл в школу с самозарядным карабином «Сайга», пострадавших нет.

В Пермском крае в посёлке Сарс ученик пришёл в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтёрша, она не пострадала, — сообщил источник агентства.

Как уточняется, школьник произвёл два выстрела из огнестрельного оружия «Сайга», сообщил источник РЕН ТВ. Причины инцидента на настоящий момент остаются неизвестными. Ученик задержан. Полицейские общаются с ним для выяснения подробностей обстоятельств.

ГУ МВД подтвердило инцидент в школе Октябрьского района Пермского края. Правоохранители устанавливают мотивы шестиклассника и источник приобретения оружия, сообщили РИА Новости.

Согласно информации Telegram-канала «112», инцидент произошёл с шестиклассником Дмитрием Губаевым. Он взял карабин у отца. Также он рассказал полицейским, что был зол на одноклассников и учителей, уточнив, что ночью ему приснился Бог и подсказал, что надо делать. Он объяснил, что принёс карабин, чтобы решить вопрос с одноклассницей Дашей Клестовой.

Ранее сообщалось, что «пермский стрелок» Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по делу о массовом убийстве в вузе. Глава СК РФ Бастрыкин уточнил, что со времени стрельбы в Перми прошёл почти месяц. Всё это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, также пострадавшему во время трагедии. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошёлся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришёл 24 сентября. Врачи запретили его допрашивать, отметив, что когнитивные функции всё ещё не восстановились. Сам он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия.