https://static.news.ru/photo/bd8626ea-26b1-11ea-b25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com

Стрельба произошла в городе Хай-Пойнт в американском штате Северная Каролина 25 декабря.

Очевидцы рассказали, что неизвестный открыл огонь на автостоянке, он стрелял из своей машины. Все пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия работает полиция. В то же самое время в другом городе, Оклахома-сити (штат Оклахома), пьяный мужчина ушёл с рождественского ужина, взял заложника и был застрелен полицейскими, передаёт Breaking News.

BREAKING VIDEO: Heavy police presence remains at the scene of a shooting in High Point, North Carolina; at least 6 people have reportedly been taken to the hospital pic.twitter.com/ppRfAhaEqC — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) December 24, 2019

Как писал News.ru ранее, житель города Клинцы, расположенного в Брянской области, совершил убийство своей супруги. Он застрелил женщину во дворе местной школы. Инцидент произошёл 24 декабря. У убитой остались трое детей.