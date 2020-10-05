Шестеро погибли при наезде грузовика на рынок в Китае

Фото: Li Jianan/Xinhua/Global Look Press

20-летняя студентка Лилия Бирулина уже почти неделю не выходит на связь с родственниками. Она пропала в Крыму 29 сентября. Девушка уехала кататься на яхте с мужчиной. С тех пор её не могут найти.

Кто располагает какими-либо сведениями, видели её 29 сентября или позднее, возможно, слышали крики 29 сентября в районе бухты Круглая, видели ссору или драку с её участием либо просто встречали её...