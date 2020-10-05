Шестеро погибли при наезде грузовика на рынок в Китае

Грузовик врезался в сельхозрынок в провинции, в результате погибли как минимум шесть человек.
Авария произошла в районе деревни деревни Чабучжэнь в городском округе Динси, когда водитель по неясным пока причинам потерял управление автомобилем,
Пятеро человек погибли сразу, шестой скончался во время госпитализации. Травмы различной степени тяжести получили ещё 14 человек, состояние пяти из которых медики оценивают как тяжёлое.
Причины произошедшего устанавливаются.
Как писал NEWS.ru ранее, водитель на Mercedes въехал в стену храма в посёлке Мещерино Ленинского городского округа Московской области. В результате ДТП автомобиль загорелся, его водитель погиб, а трое пассажиров, в том числе ребёнок, были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
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