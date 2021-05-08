Шесть человек погибли при стрельбе на дне рождения в Колорадо

https://static.news.ru/photo/ef33a39e-b115-11eb-a411-96000091f725_660.jpg Фото: Boulder Police Department/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гость вечеринки по случаю дня рождения в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) открыл стрельбу по взрослым участникам мероприятия. Погибли шесть человек, в том числе именинник и девушка, пригласившая стрелка, сообщает РИА Новости.

Этот ужасный акт привёл к гибели шести взрослых человек. Дети в трейлере не пострадали от действий подозреваемого и сейчас находятся у родственников, — отметила полиция Колорадо-Спрингс.

Началось расследование инцидента, произошедшего утром 9 мая. Выясняются мотивы стрелка.

Ранее стало известно, что сквозное огнестрельное ранение в грудь получила семилетняя девочка в результате стрельбы, устроенной 1 мая на северо-востоке американской столицы. Ребёнок был госпитализирован в критическом состоянии. По словам матери, пуля не задела жизненно важные органы девочки.