https://static.news.ru/photo/80096b7e-47d1-11ea-b0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philip Poupin/ZUMAPRE Philip Poupin/ZUMAPRESS.com/Global Look PressSS.com

Спасатели и пожарные извлекли из-под завалов тела трёх молодых людей, на глубине остались другие рабочие.

Обрушившаяся шахта считается заброшенной, но в ней добывали золото несколько местных бригад шахтёров. По данным разных источников, под завалами на глубине 50 метров находятся от 20 до 35 человек. Власти штата Боливар, где произошла трагедия, от комментариев воздерживаются, передаёт El Pitazo.

Как писал NEWS.ru ранее, Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило гибель людей на шахте «Берёзовская» благодаря использованию своей разработки — Системы дистанционного контроля (СДК). 15 января 2020 года стационарные датчики контроля метана, подключённые к Системе дистанционного контроля Ростехнадзора, зафиксировали превышение допустимых норм вещества в воздухе.