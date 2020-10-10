Семь человек пострадали в ДТП в Астраханской области

https://static.news.ru/photo/c04d998c-0c64-11eb-9bdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

В Астраханской области в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек. Авария произошла в Икрянинском районе на 36-м километре трассы Р-215 Астрахань — Махачкала.

Произошло ДТП с участием частной маршрутной «газели», следующей по маршруту посёлок Морской — село Мумра, и бортовой «газели» дорожной службы, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В маршрутке в момент аварии находились 13 человек. О том, насколько серьёзные травмы получили пострадавшие, информации пока нет.

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