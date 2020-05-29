Семь человек получили ранения при стрельбе в ходе протеста в Луисвилле

https://static.news.ru/photo/3c4b2cda-a17a-11ea-92ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС

По меньшей мере семь человек получили ранения при стрельбе, произошедшей во время массовой протестной акции в центре Луисвилла, штат Кентукки. Один из раненых находится в критическом состоянии, сообщила пресс-секретарь местной полиции.

Сотни протестующих собрались, требуя справедливости для 26-летней Бреонны Тейлор. Специалист по неотложной помощи была застрелена полицейскими, ворвавшимися к ней домой в марте 2020 года.

Here at 6th and Jefferson, a protest is taking place to demand justice for #BreonnaTaylor @courierjournal pic.twitter.com/Ug6XXU555Q — Sarah Ladd (@ladd_sarah) May 29, 2020

Акция протеста началась вечером 28 мая как мирная, однако переросла в беспорядки. Собравшиеся стали громить витрины и бить окна, полицейским пришлось применить слезоточивый газ, передаёт Courier Journal.

Родственники погибшей девушки призвали к миру. Её младшая сестра подчеркнула, что семья намерена добиваться справедливости.

Мы должны остановиться сегодня вечером, прежде чем пострадают люди, — обратилась Джуния Тейлор к протестующим.

Массовые акции протеста начались в американских городах несколько дней назад. Поводом стало убийство полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания.

Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего, попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования и пригрозил ввести в Миннеаполис силы нацгвардии, писал NEWS.ru.