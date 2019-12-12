Фото: K24Tv/Twitter

Столкновение пассажирских автобусов произошло на трассе в Кении. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 60 получили ранения.

Инцидент произошёл в городе Султан Хамуд, когда следовавший в Момбасу автобус протаранил другой, направлявшийся в Найроби, сообщает K24 TV со ссылкой на полицию.

Причины ДТП выясняются, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в кенийской столице Найроби произошло обрушение многоквартирного дома, которое могло быть вызвано нарушениями при строительстве, писал NEWS.ru. В результате погибли 10 человек.

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