Инцидент произошёл в городе Султан Хамуд, когда следовавший в Момбасу автобус протаранил другой, направлявшийся в Найроби, сообщает K24 TV со ссылкой на полицию.

UPDATE: Seven confirmed dead, 60 injured after Mombasa-bound Modern Coast bus collided with Nairobi-bound bus from the same company at Sultan Hamud, police say. pic.twitter.com/p2p4lC4QsF