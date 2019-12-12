Столкновение пассажирских автобусов произошло на трассе в Кении. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 60 получили ранения.
Инцидент произошёл в городе Султан Хамуд, когда следовавший в Момбасу автобус протаранил другой, направлявшийся в Найроби,
UPDATE: Seven confirmed dead, 60 injured after Mombasa-bound Modern Coast bus collided with Nairobi-bound bus from the same company at Sultan Hamud, police say.— K24 TV (@K24Tv)
pic.twitter.com/p2p4lC4QsF December 12, 2019
Причины ДТП выясняются, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в кенийской столице Найроби произошло обрушение многоквартирного дома, которое могло быть вызвано нарушениями при строительстве, писал NEWS.ru. В результате погибли 10 человек.
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