https://static.news.ru/photo/4c4e58ee-1cac-11ea-b584-fa163e074e61_660.jpg Фото: K24Tv/Twitter

Столкновение пассажирских автобусов произошло на трассе в Кении. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 60 получили ранения.

Инцидент произошёл в городе Султан Хамуд, когда следовавший в Момбасу автобус протаранил другой, направлявшийся в Найроби, сообщает K24 TV со ссылкой на полицию.

UPDATE: Seven confirmed dead, 60 injured after Mombasa-bound Modern Coast bus collided with Nairobi-bound bus from the same company at Sultan Hamud, police say. pic.twitter.com/p2p4lC4QsF — K24 TV (@K24Tv) December 12, 2019

Причины ДТП выясняются, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в кенийской столице Найроби произошло обрушение многоквартирного дома, которое могло быть вызвано нарушениями при строительстве, писал NEWS.ru. В результате погибли 10 человек.