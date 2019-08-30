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Новые подробности появились в деле о жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Подмосковье. Как стало известно журналистам, полёт на воздушном судне был подарком на день рождения девочке, пострадавшей в ЧП.

Как сообщает Пятый канал, в данный момент пострадавшая находится в реанимационном отделении Клинской городской больницы. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. Инцидент произошёл в Клинском районе возле деревни Минино. В...