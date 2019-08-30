Сбой произошёл на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки. Причиной стало падение пассажира на пути.
На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Нагорной» до «Пражской» из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.— Московское метро (@MetroOperativno)
31 августа 2019 г.
Движение приостановлено на участке от станции «Нагорной» до станции «Пражской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее News.ru писал, что составы Московского центрального кольца прекращали движение в направлении часовой стрелки (1-й путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.