Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сбой произошёл на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки. Причиной стало падение пассажира на пути.

Движение приостановлено на участке от станции «Нагорной» до станции «Пражской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее News.ru писал, что составы Московского центрального кольца прекращали движение в направлении часовой стрелки (1-й путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.

 

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