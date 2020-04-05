Сбежавших из дома в Москве детей нашли в хостеле

Полиция Москвы нашла детей, которые ушли из дома и не выходили на связь.
Дети найдены, их жизни в настоящий момент ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, —
приводятсообщение ГУ МВД России в ТАСС.
Агентство сообщает, ссылаясь на свой источник, что дети были найдены в хостеле на Краснопрудной улице.
По предварительным данным, дети ушли из дома 6 апреля. Несовершеннолетние мальчик и девочка покинули дом из-за конфликта с родителями. Подростки собрали вещи в чемодан и покинули дом.
Отмечается, что дети, Святослав и Виолетта Яицковы, покидая квартиру, взяли с собой крупную сумму денег — 700 тысяч рублей, сообщал NEWS.ru ранее.
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