Сбежавших из дома в Москве детей нашли в хостеле

https://static.news.ru/photo/1885a34e-778f-11ea-b1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexas_Fotos /pixabay.com

Полиция Москвы нашла детей, которые ушли из дома и не выходили на связь.

Дети найдены, их жизни в настоящий момент ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — приводят сообщение ГУ МВД России в ТАСС.

Агентство сообщает, ссылаясь на свой источник, что дети были найдены в хостеле на Краснопрудной улице.

По предварительным данным, дети ушли из дома 6 апреля. Несовершеннолетние мальчик и девочка покинули дом из-за конфликта с родителями. Подростки собрали вещи в чемодан и покинули дом.

Отмечается, что дети, Святослав и Виолетта Яицковы, покидая квартиру, взяли с собой крупную сумму денег — 700 тысяч рублей, сообщал NEWS.ru ранее.