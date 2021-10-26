Сбежавшего из психбольницы в Астрахани бандита объявили в розыск

Магомед Алханов, сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани, предположительно, был участником банды террориста Шамиля Басаева. Его объявили в федеральный розыск. Об этом сообщил представитель УФСИН по региону, передаёт РИА Новости.

Полиция объявила Алханова в федеральный розыск, — сказал представитель УФСИН РФ по Астраханской области.

26 октября УМВД России по региону сообщило, что Алханов, осуждённый за бандитизм, сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани.

Как сообщил источник РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов установили причастность мужчины, уже отсидевшего 10 лет за бандитизм, к нападению на псковских десантников, которое осуществила банда Басаева. По словам собеседника агентства, Алханов был задержан в июле в Ставропольском крае, а в Астрахани он находился в рамках прохождения психиатрической экспертизы.

Ранее стало известно о задержании двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. По данным следствия, в июле 1999 года они вступили в состав группировки и участвовали в тяжких и особо тяжких преступлениях. В частности, задержанным вменяют вооружённый мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь военнослужащих и правоохранителей.