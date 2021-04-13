Самый известный кинолог России умер во время прогулки с собакой

https://static.news.ru/photo/bf93aec4-9c50-11eb-8a32-96000091f725_660.jpg Реваз Хомасуридзе Фото: old.rkf.org.ru

Эксперт Российской кинологической федерации (РКФ) по всем породам собак Реваз Хомасуридзе скоропостижно скончался утром 11 апреля во время прогулки с собакой. Ему было 58 лет.

Мужчине стал плохо во время прогулки недалеко от дома на севере Москвы, он схватился за сердце и вскоре потерял сознание. Его сопровождала 33-летняя дочь Анна, которая сразу же вызвала скорую и пыталась помочь отцу.

На место была срочно направлена карета скорой помощи. Прибывшие врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти 58-летнего мужчину уже не могли. Реваз Хомасуридзе скончался до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть. Предварительно, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, — рассказал KP.RU источник в медицинских службах столицы.

Реваз Хомасуридзе с 22 лет работал судьёй по породам и вскоре стал экспертом в своей сфере. В 1993 году стал советником президента РКФ по кинологическим вопросам, долгое время входил в состав президиума и сам возглавлял федерацию в начале 2000-х.

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