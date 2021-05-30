Самолёт в Екатеринбурге прервал взлёт из-за оповещения о столкновении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Раненная в результате стрельбы в Екатеринбурге девочка доставлена в областную детскую клиническую больницу № 1. Врачи предпринимают все усилия, чтобы её спасти. Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сейчас проводится операция, — уточнил Горелых. Также он рассказал о том, что раненому сотруднику Росгвардии врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице...