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Самолёт в Екатеринбурге прервал взлёт из-за оповещения о столкновении

00:55, 31 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт, выполнявший рейс Екатеринбург — Сочи, отменил взлёт, потому что сработала система оповещения о столкновении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

30 мая воздушное судно А-320 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Екатеринбург — Сочи во время разгона прервало взлёт по причине срабатывания системы оповещения о столкновении, — сказано в сообщении ведомства.

На борту было 124 пассажира, из них 30 — дети. Никто не пострадал, судно не повреждено.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. Борт готовится к повторному взлёту.

Ранее сообщалось, что к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере пяти тысяч долларов приговорил суд американского штата Мэриленд 60-летнего бывшего пилота самолёта Майкла Хаака, смотревшего во время рейса порно и раздевавшегося перед коллегой-женщиной. В сообщении отмечается, что осуждённый вину отрицать не стал и с обвинениями согласился.

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