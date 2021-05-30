Самолёт в Екатеринбурге прервал взлёт из-за оповещения о столкновении

https://static.news.ru/photo/55a450f0-7ea0-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолёт, выполнявший рейс Екатеринбург — Сочи, отменил взлёт, потому что сработала система оповещения о столкновении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
30 мая воздушное судно А-320 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением Екатеринбург — Сочи во время разгона прервало взлёт по причине срабатывания системы оповещения о столкновении, — сказано в сообщении ведомства.
На борту было 124 пассажира, из них 30 — дети. Никто не пострадал, судно не повреждено.
Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. Борт готовится к повторному взлёту.
Ранее сообщалось, что к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере пяти тысяч долларов приговорил суд американского штата Мэриленд 60-летнего бывшего пилота самолёта Майкла Хаака, смотревшего во время рейса порно и раздевавшегося перед коллегой-женщиной. В сообщении отмечается, что осуждённый вину отрицать не стал и с обвинениями согласился.