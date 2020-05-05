Самолёт SSJ 100 аварийно приземлился в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/e0731c5e-8e8e-11ea-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказавшего двигателя. Самолёт летел в Саратов.

Но после взлёта обнаружилось, что у лайнера отказал левый двигатель. Экипаж принял решение об экстренной посадке, сообщает ТАСС. Она была произведена в штатном режиме, пострадавших нет.

В воздухе воздушное судно пробыло не более получаса, самолёт сделал несколько кругов перед посадкой. Лайнер будет осмотрен технической службой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Екатеринбург — Томск аварийно приземлился в Томске из-за частичного разрушения стойки шасси. На момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и четыре члена экипажа.