Садовые постройки на площади 1000 кв. м загорелись под Екатеринбургом
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:16, 01 сентября 2021
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в садовом товариществе в пригороде Екатеринбурга загорелись садовые постройки. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
В 05:30 пожар локализован, в 07:05 (местное время) открытое горение ликвидировано. Спасатели проводят разбор и проливку сгоревших конструкций. В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники, 31 человек личного состава, — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что информация о пострадавших не поступала.
Ранее стало известно, что загорелось кафе-магазин у железнодорожной станции Быково в Раменском районе Подмосковья. Как сообщили в МЧС по региону, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Спасатели уточнили, что сообщение о возгорании кровли здания поступило к ним в 22:10. Около 22:36 пожар был локализован. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что кроме спасателей на месте есть машины скорой помощи.