Садовые постройки на площади 1000 кв. м загорелись под Екатеринбургом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке скончался от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Октябрьском районе. Дипломат умер от полученных в аварии повреждений. Подробности ДТП не сообщаются. Официально информацию о смерти генконсула КНДР Хабаровской канцелярии в представительстве МИД...