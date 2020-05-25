Ураган в Екатеринбурге унёс жизни четырёх человек, обрушил порядка 20 деревьев, в девяти районах оказалось нарушено электроснабжение, повреждено восемь машин, более 16 тысяч местных жителей остались без электричества.
vk.com/incekb/Global Look Press
Донат Сорокин/ТАСС
vk.com/incekb/Global Look Press
Донат Сорокин/ТАСС
vk.com/incekb/Global Look Press
vk.com/incekb/Global Look Press
vk.com/incekb/Global Look Press
vk.com/incekb/Global Look Press
Донат Сорокин/ТАСС
Павел Лисицын/РИА Новости
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