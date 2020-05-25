20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon прогремел мощный взрыв газа. На установке началось возгорание, которое безуспешно пытались потушить с пожарных судов, после чего она затонула. Последовавший после катастрофы разлив нефти стал крупнейшим в истории США.

Во время аварии на платформе находились 126 человек. Спасатели эвакуировали 115 членов экипажа, 17 из которых получили ранения. В результате катастрофы пропали без вести 11 человек — их поиски проводились...