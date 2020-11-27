Рыболовное судно и сухогруз столкнулись в порту Японии

https://static.news.ru/photo/bfa286ec-3120-11eb-9204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seawatch/Ropi

Авария с участием рыболовного судна и сухогруза произошла утром 28 ноября в порту Кашима в префектуре Ибараки.

Среди находившихся на сухогрузе «Хаято», который весит 498 тонн, пострадавших нет. Судно «№ 5 Fudomaru» от удара опрокинулось, при этом 12 членов экипажа оказались в воде. Пятерым из них после спасения из воды понадобилась госпитализация, одному из отравленных в больницу людей медики помочь не смогли, он скончался, передаёт Kyodo.

В спасательной операции принимали участие патрульные катера и вертолёты. Причины аварии выясняются.

Как писал NEWS.ru, погибшим в результате крушения прогулочной лодки с туристами в турецкой Анталье оказался россиянин. В общей сложности, по уточнённым данным, на катере находились 32 иностранных туриста.