Погибшим при крушении катера в Турции оказался россиянин

Погибшим в результате крушения прогулочной лодки с туристами в турецкой Анталье оказался россиянин. В общей сложности, по уточнённым данным, на катере находились 32 иностранных туриста.
ЧП произошло около 10 часов по московскому времени примерно в 50 метрах от берега. Судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи, после чего затонуло. Пассажиры были переправлены на близлежащую отмель,
В результате поисково-спасательных работ в трюме было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения.
Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Как писал NEWS.ru, один из трёх человек, пропавших в результате крушения маломерного судна в Баренцевом море, был обнаружен спасателями. Тело мужчины найдено на западном берегу губы Вайда.