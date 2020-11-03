Погибшим при крушении катера в Турции оказался россиянин

https://static.news.ru/photo/67bfbed6-1dc0-11eb-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Погибшим в результате крушения прогулочной лодки с туристами в турецкой Анталье оказался россиянин. В общей сложности, по уточнённым данным, на катере находились 32 иностранных туриста.

ЧП произошло около 10 часов по московскому времени примерно в 50 метрах от берега. Судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи, после чего затонуло. Пассажиры были переправлены на близлежащую отмель, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства России в провинции.

В результате поисково-спасательных работ в трюме было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения.

Остальным туристам оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Как писал NEWS.ru, один из трёх человек, пропавших в результате крушения маломерного судна в Баренцевом море, был обнаружен спасателями. Тело мужчины найдено на западном берегу губы Вайда.