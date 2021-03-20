Руководитель школьного кружка арестован из-за растления школьниц

https://static.news.ru/photo/dabfface-8a15-11eb-a2ca-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Якутии правоохранители арестовали руководителя школьного кружка по подозрению в растлении несовершеннолетних учениц. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства «Совет муниципальных образований республики Саха (Якутия)», председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска, — говорится в сообщении.

Предполагается, что мужчина домогался до своих учениц, а также изнасиловал двух девочек. Так, бабушка одной из учениц рассказала, что руководитель кружка совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её десятилетней внучки. Позднее он изнасиловал девочку 13 лет.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодёжи оказывают девочкам психологическую помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении детей. 6 марта 2021 года работающий парикмахером мужчина, предположительно, домогался двоих мальчиков девяти и десяти лет, которых родители привели на стрижку. Его задержали республиканские полицейские.