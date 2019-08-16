https://static.news.ru/photo/d7e68a8e-c045-11e9-84c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincenzo Livieri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Неаполе беременную женщину, у которой начались схватки, высадили из автобуса и-за отсутствия билета. Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, но известно о нём стало только сейчас.

Как сообщает РИА Новости , женщина вышла прогуляться и, почувствовав приближение родов, села в первый попавшийся автобус. Там она подверглась нападкам контролёров, которые не только выписали ей штраф, но и высадили её на обочине, несмотря на ее усиливающиеся схватки. Несмотря на все испытания, женщина добралась до больницы и благополучно родила девочку. После выхода из роддома она попыталась оспорить штраф, однако потерпела поражение. Компания-перевозчик заявила, что особые обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа.

Ранее News.ru писал, что в России могут запретить высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Законопроект подготовил Минтранс РФ. Документом предлагается запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, если это поставит его в опасное для жизни или здоровья состояние.