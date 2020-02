Инцидент произошёл на пляже Пасут, когда россиянка в компании четырёх соотечественников отправилась купаться. Друзьям девушки удалось спастись и выбраться из воды, уточняет Radar Bali.

News Indonesia Russian woman drowns in huge wave while swimming with 4 friends at Pasut Beach https://t.co/WoOEHJ5NVN https://t.co/PbG8T2004n pic.twitter.com/FcASs4gI6Y